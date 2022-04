Domani alle 18 l’Inter ospiterà il Verona. I nerazzurri sono reduci dalla rigenerante vittoria in casa della Juventus: tre punti vitali sia per la classifica che per il morale, soprattutto se accosati all’inattesa frenata del Milan in casa con il Bologna.

In vista della partita contro i gialloblu, Inzaghi può contare finalmente su tutta la rosa a disposizione. Unico assente sarà Lautaro, appiedato un turno dal giudice sportivo per somma di gialli: al suo posto si sfidano Correa e Sanchez, con il Tucu che appare leggermente in vantaggio sul cileno. In difesa, invece, altamente probabile il rientro dal 1′ di De Vrij: l’olandese manca dal campo dall’8 marzo, giorno di Liverpool-Inter. Per il resto, si va verso la conferma dei soliti noti.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa.