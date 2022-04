Grande euforia ad Appiano Gentile il giorno dopo l’impresa dello Stadium che, combinata con il pari sorprendente del Milan con il Bologna, riapre nettamente il campionato. E allora Inzaghi già pensa al match di sabato con il Verona a San Siro.

“Inzaghi perderà Lautaro per squalifica, così per far coppia con Dzeko si scalda Joaquin Correa – anticipa la Gazzetta dello Sport -. Il Tucu è entrato anche a Torino e la sua condizione sembra finalmente buona per reggere i 90’: Inzaghi ha bisogno dei suoi strappi e della sua imprevedibilità per la volata scudetto. Col Verona potrebbe tornare anche De Vrij, rientrato tra i convocati con la Juve ma poi scesi in campo solo dopo la fine del match, per una seduta extra di allenamento con Gosens. Anche il tedesco scalpita e potrebbe essere una delle novità dal primo in vista dell’Hellas”.