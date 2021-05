In occasione di Inter-Udinese, gara che chiuderà il campionato nella giornata di domenica 23 maggio, sarà possibile riempire virtualmente San Siro grazie all’I M Scudetto Ticket che tutti tifosi nerazzurri potranno scaricare gratuitamente. L’iniziativa è realizzata in partnership con RDS, Official Radio dell’Inter, e si inserisce all’interno delle iniziative promosse dal club milanese per invitare i tifosi a festeggiare responsabilmente e in sicurezza. Il biglietto celebrativo non è solo un modo per unire virtualmente tutto il popolo nerazzurro ma permette anche di partecipare all’ I M Scudetto contest, il concorso di Inter Competition, che metterà in palio una visita alla sala trofei dell’Inter HQ, dove i vincitori potranno ammirare la Coppa del diciannovesimo Scudetto della storia nerazzurra. In palio anche i prodotti celebrativi.

Per i soci Inter Club e gli abbonati nella stagione 19/20 ci sarà anche un contest dedicato che permetterà loro di raddoppiare le chance di vittoria: per chi fa parte di entrambe le categorie le possibilità aumentano ancora con 3 concorsi a disposizione. Dopo aver partecipato sarà inoltre possibile invitare cinque amici inserendo la loro mail e ritentando la fortuna per ogni amico invitato che parteciperà al concorso.