La Lega Serie A ha deciso di far giocare Inter-Udinese domenica 23 maggio alle ore 15:00, prima di tutte le altre partite in programma invece alle 20:45. Dopo il match, a San Siro ci sarà la festa Scudetto.

Il match tra Inter e Udinese, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta streaming su Dazn. Tramite app sarà possibile seguire l’evento su tutti i vari device: smartphone, smart tv, pc e tablet. Sul canale 209 del bouquet di Sky Sport, inoltre, per gli abbonati è disponibile anche la diretta tv della gara.