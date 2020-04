L’Inter torna alla carica su Mertens!

Il rinnovo con il Napoli sembrava cosa fatta, ma ad oggi Dries Mertens non ha ancora rinnovato quel contratto. Ecco perché l’Inter è tornata con forza sull’attaccante belga. Il club nerazzurro ha individuato da tempo in Mertens il jolly giusto per completare il reparto d’attacco e sostituire Alexis Sanchez che sembra destinato a tornare a Manchester al termine della stagione. “Mertens per Marotta e Conte è il giocatore ideale per mettere la classica “toppa” in un reparto che la prossima annata potrebbe ripartire col solo Lukaku, oltre al giovane Esposito. L’idea dell’Inter è chiara: con Sanchez in partenza e Lautaro Martinez in bilico per le note vicende legate al Barcellona, perché non cautelarsi con due ottimi giocatori d’esperienza, in attesa poi di valutare sul mercato il giocatore con cui eventualmente sostituire il Toro (Aubameyang o un talento più giovane)? E così, ecco l’idea Giroud e il corteggiamento per Mertens“, sottolinea il quotidiano.

“A inizio marzo De Laurentiis aveva messo sul piatto un biennale da 4 milioni più bonus per Mertens. E l’Inter, che a Mertens aveva proposto 5 milioni a stagione per due annate più un’opzione per una terza, è tornata a farsi sotto. Così come altri club, vedi il Monaco e lo stesso Chelsea. L’Inter ha però uno sponsor in più per provare a convincere Mertens, ovvero il suo connazionale e amico Lukaku“.