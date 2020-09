L’Inter torna a pensare a Arturo Vidal per rafforzare il centrocampo

Il suo nome è stato accostato a quello dell’Inter più volte in passato, adesso però potrebbero finalmente verificarsi le condizioni che potrebbero portare al suo approdo in nerazzurro.

Il club meneghino continua a seguire Arturo Vidal e, secondo quanto riportato da Sky, nel corso di un vertice di mercato che si è tenuto oggi in presenza di Antonio Conte, è emerso che è ancora lui l’elemento considerato ideale per rafforzare il centrocampo.

Conte, che già avrebbe accolto volentieri il cileno a gennaio, conosce benissimo il giocatore visto che lo ha già allenato ai tempi della Juventus ed ora a rendere più in discesa la strada che porta al suo eventuale ingaggio, sarebbe la situazione che si è venuta a creare al Barcellona.

Il neo-tecnico blaugrana, Koeman, ha già annunciato a Vidal che non rientra nei suoi piani e la cosa lo pone automaticamente sul mercato. I primi contatti con l’entourage del centrocampista sono stati già avviati e l’intenzione sarebbe di trovare intanto un accordo con il centrocampista per poi intavolare un discorso con il Barça.

Vidal intanto, dal canto suo, avrebbe già manifestato il gradimento per l’Inter.