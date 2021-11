L’Inter di Simone Inzaghi prosegue la sua rincorsa al vertice della classifica e sfida in casa lo Spezia dell’ex Thiago Motta nella 15ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono terzi con 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, mentre i liguri si trovano al quartultimo posto a quota 11, con un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e 9 k.o.

Nell’unico precedente giocatosi in Serie A a San Siro il 20 dicembre 2020, i milanesi, guidati allora da Antonio Conte, si sono imposti 2-1 sui bianchi, con reti di Hakimi e Lukaku e guizzo nel finale di Piccoli per gli ospiti.

L’Inter viene da 3 vittorie e un pareggio nelle precedenti 4 gare in campionato, lo Spezia invece ha rimediato 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate.

Edin Dzeko e Lautaro Martínez sono i migliori marcatori dell’Inter con 7 goal ciascuno, mentre Daniele Verde è il giocatore più prolifico dello Spezia con 3 reti all’attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Inter-Spezia si disputerà mercoledì 1 dicembre nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d’inizio della gara, che sarà la 3ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18:30.

La partita di Serie A tra Inter e Spezia sarà visibile in live streaming esclusiva sulla piattaforma a pagamento DAZN.