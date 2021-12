Inter e Spezia arrivano al match di San Siro con tantissime assenze per entrambe. Simone Inzaghi deve fare i conti con gli infortuni ma pure col turnover in vista di Madrid, con la difesa che vedrà D’Ambrosio e Dimarco ai lati di Skriniar. A centrocampo riposo per Barella, davanti per Dzeko con Gagliardini e Correa che prendono il loro posto. Tante assenze anche per Thiago Motta, fra queste spicca la panchina per Nzola con Manaj punta centrale. Queste le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa

SPEZIA (3-4-3): Provedel; Erlic, Hristov, Kiwior; Amian, Sala, Kovalenko, Reca; Gyasi, Manaj, Salcedo