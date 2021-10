Soliti dubbi di formazione per Inzaghi, che rispetto alla trasferta di Roma recupera Sanchez e Vidal. E se El Niño Maravilla potrebbe prendere il posto di Dzeko anche in ottica rotazioni, per l’ex Bayern Monaco è in piedi un ballottaggio con Calhanoglu e Vecino: al momento, il favorito appare proprio il cileno, ma occhio alle sorprese dell’ultima ora. Altro nodo da sciogliere quello relativo alle corsie laterali: Perisic a sinistra e Dumfries a destra appaiono in vantaggio su Dimarco e Darmian. Per il resto, torna dall’inizio Lautaro: il Toro era rimasto fuori dall’undici titolare contro la Lazio a causa del ritorno tardivo dal Sud America, ma ora è prontissimo per caricarsi sulle spalle l’attacco nerazzurro. In difesa non è da escludere l’inserimento di Dimarco per Bastoni, in mezzo c’è da valutare un piccolo affaticamento per Brozovic: a meno di rischi enormi, Epic Brozo è destinato a non saltare il match.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro.

SHERIFF TIRASPOL (4-1-4-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo; Traoré, Kolovos, Thill, Castañeda; Yansane.