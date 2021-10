Tappa cruciale per l’Inter, che domani sera ospiterà la sorpresa Sheriff Tiraspol a San Siro nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Un match da vincere assolutamente se si vuole ancora sperare negli ottavi di finale.

Inter-Sheriff si giocherà martedì 19 ottobre 2021 allo stadio San Siro di Milano. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21.

Sarà possibile seguire il match di Champions League tra Inter e Sheriff in diretta su Sky collegandosi a Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Il match sarà disponibile anche in streaming su Sky Go.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.



SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Duranto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Yakhshibaev.