Il giorno della verità è arrivato, quasi un ‘déjà vu’ se paragonato alle ultime due stagioni: l’Inter si gioca l’approdo tra le migliori sedici della Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Situazione incredibile nel Gruppo B, dove tutte e quattro le squadre sono in corsa per la qualificazione: nerazzurri all’ultimo posto con cinque punti, due in meno degli ucraini a cui, però, anche un pareggio potrebbe non bastare.

Tutto o quasi dipenderà, infatti, dall’esito di Real Madrid-Borussia Moenchengladbach: un pareggio eliminerebbe sicuramente l’Inter che, in caso di vittoria, si assicurerebbe almeno la discesa in Europa League come magro premio di consolazione.

Per la sfida di San Siro, Conte non ha a disposizione Vidal, out per un risentimento ai flessori: considerando le condizioni non ottimali dell’acciaccato Barella e di Sensi, sarà Eriksen ad agire da mezzala sinistra nel 3-5-2.

Una chance da non fallire per il danese, che ha l’opportunità di zittire i critici e risollevare le sorti personali di una stagione che fin qui gli ha regalato solo amarezze. Brozovic confermato nel ruolo di playmaker con Gagliardini mezzala destra. Hakimi e Young esterni a tutta fascia.

Davanti spazio per la ‘LuLa’, difesa senza alcuna sorpresa con Skriniar, De Vrij e Bastoni a difendere la porta di capitan Handanovic.

Castro con il suo 4-2-3-1: Dentinho punta centrale di riferimento, supportato da Tetê, Marlos e Taison. Pyatov tra i pali, panchina per il giovane Trubin.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-SHAKHTAR DONETSK

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Taison; Dentinho.