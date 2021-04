Domani l’Inter torna in campo per il recupero con il Sassuolo, un match che potrebbe risultare decisivo per la corsa scudetto. La formazione base subirà delle modifiche un po’ per le squalifiche di Bastoni e Brozovic e un po’ per turnover. Secondo il Corriere dello Sport, Sanchez dovrebbe partire dall’inizio, con uno tra Lautaro e Lukaku inizialmente in panchina. In difesa, sono diverse le opzioni per sostituire Bastoni: Darmian in vantaggio su D’Ambrosio e Ranocchia, certo il rientro di De Vrij. A centrocampo, possibile rivedere Barella davanti la difesa con Eriksen e uno tra Gagliardini e Vecino mezzali.

“Gli azzurri Bastoni, Sensi e Barella hanno continuato a mangiare e fare la doccia nelle rispettive camere come nei giorni prima di Bologna-Inter – riferisce il Corsport -. Ieri e oggi nuovi tamponi: solo se i tre saranno ancora negativi, Conte e lo staff medico potranno tirare un sospiro di sollievo viste le molte positività in Nazionale”.

Ancora ai box Kolarov e Perisic.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Skriniar; Hakimi, Gagliardini, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez.