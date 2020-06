Inter-Sampdoria: De Vrij e Godin in dubbio, Vecino e D’Ambrosio non disponibili

Qualche guaio fisico di troppo ha condizionato le scelte in difesa di Conte per questa ripresa. Come segnala il Corriere dello Sport, restano ancora dubbi anche in vista del recupero con la Samp in programma domenica sera. In particolare, da verificare le condizioni di Godin e De Vrij: l’uruguaiano non era nemmeno partito per Napoli, mentre l’olandese ha accusato un lieve affaticamento muscolare nel finale di gara del San Paolo.

“Entrambi, ieri, hanno svolto solo un lavoro defaticante insieme ai titolari del match di sabato sera, mentre il resto del gruppo ha affrontato in partitella la Primavera. Oggi se ne capirà di più sulla disponibilità dei due centrali per la sfida contro i blucerchiati”, si legge. Difficile, invece, il rientro di Vecino e D’Ambrosio, anche loro già out mercoledì sera.