Domani, contro la Samp, sarà la prima partita dell’Inter da campione d’Italia. Si prevede un ampio turnover da parte di Conte: in mezzo Gagliardini, Vecino e Sensi in corsa per due maglie; Young o Darmian a sinistra. In attacco, invece, Lukaku potrebbe rifiatare dando spazio a Sanchez.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Eriksen, Sensi, Darmian; Sanchez, Lautaro.