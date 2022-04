Mourinho torna a San Siro sponda nerazzurra per la prima volta in campionato da avversario. Lo Special One è pronto ad affrontare l’Inter alla guida della Roma per continuare a inseguire la qualificazione diretta alla prossima Europa League.

Di fronte troverà la squadra di Inzaghi in piena lotta per il titolo, ma il portoghese non è intenzionato a fare sconti al club con il quale ha conquistato il Triplete nel 2010.

La partita tra Inter e Roma, in programma sabato 23 aprile 2022 si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d’inizio è fissato per le 18:00.

La diretta dell’incontro è trasmessa in esclusiva da DAZN e si potrà seguire collegando il proprio smart tv a internet, scaricando l’app relativa, ricorrendo a console per videogiochi o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM Vision Box.