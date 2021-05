Il campo, almeno per qualche ora, smorza le numerosi voci attorno all’ambiente Inter. A San Siro si gioca Inter-Roma con le due squadre che hanno ormai poco e niente da chiedere al campionato restante. Per i padroni di casa, già campioni d’Italia, dovrebbero tornare in campo dal 1′ i titolari rimasti fuori contro la Sampdoria. Davanti ad Handanovic tornano Skriniar e De Vrij, con D’Ambrosio che dovrebbe prendere il posto di Bastoni come terzo di difesa. A centrocampo tornano Barella e Brozovic, affiancati da Sensi a formare il centrocampo della scorsa stagione, mentre sulle fasce Darmian dovrebbe far rifiatare Hakimi con Perisic a sinistra. Dopo il turno di riposo, riecco Lukaku a guidare l’attacco con Sanchez in vantaggio su Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Sanchez.