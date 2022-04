“La designazione dell’arbitro Simone Sozza per Inter-Roma ha scatenato dubbi e polemiche preventive sui social tra i tifosi romanisti, ma non solo. Il motivo? Sozza, 34 anni, studi in legge e vita dedicata a fare l’arbitro, è nato a Milano. Il regolamento impedisce di arbitrare le squadre della propria sezione e della città in cui si vive e risiede, ma non della città di nascita, e Sozza è della sezione di Seregno, provincia di Monza (dove vive), a 24 chilometri da Milano. Gli articoli regolamentari però poco interessano ai tifosi e la frase ricorrente è: come può essere stato scelto un milanese per arbitrare l’Inter?”. Se lo domanda la Gazzetta dello Sport, provando ad approfondire il tema nato ieri soprattutto sui social. Una polemica feroce e senza alcun senso, non fosse altro che a Milano, per la Serie A, ci sono due squadre…

E infatti la rosea sottolinea come Sozza abbia già arbitrato una milanese in questa stagione: quarti di Coppa Italia, Milan-Lazio 4-0. Polemiche in quel caso? Nessuna. “In serie A vanta le direzioni di Juve-Fiorentina, Lazio-Atalanta, Fiorentina-Napoli, Juve-Napoli – sottolinea la Gazzetta -. Mercoledì davanti a Rocchi ha arbitrato Udinese-Salernitana. Una direzione senza sbavature che ha convinto il designatore ad affidargli il prossimo big match”.