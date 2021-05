Inter-Roma si disputerà mercoledì 12 maggio 2021 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano, naturalmente senza le due tifoserie in virtù delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d’avvio alle ore 20:45.

L’incontro tra Inter e Roma sarà trasmesso in tv da Sky sui canali Sky Sport (numero 256 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre).

Streaming fruibile per gli abbonati Sky grazie all’applicazione di Sky Go, disponibile per sistemi iOS e Android e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. L’alternativa è NOW, previo abbonamento ad una delle offerte proposte.