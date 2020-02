L’Inter ritrova Handanovic: contro la Juventus ci sarà

L’appuntamento è di quelli importanti, anche se con ogni probabilità si giocherà in un Allianz Stadium senza tifosi: manca ancora l’ufficialità, ma Juventus e Inter dovrebbero scendere in campo nel big match della 26esima giornata dopo le note vicende relative al Coronavirus.

Per la sfida Scudetto i nerazzurri sono pronti a riabbracciare uno dei loro uomini simbolo: capitan Handanovic sembra aver smaltito l’infrazione al mignolo della mano sinistra, tanto che da Appiano Gentile arrivano notizie rassicuranti per i tifosi.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, tra oggi e domani l’estremo difensore sloveno si sottoporrà a degli esami che, con buona probabilità, decreteranno il suo recupero in vista di una delle gare più decisive dell’intera stagione.

Handanovic dovrebbe tornare a parare in allenamento tra venerdì e sabato, così da farsi trovare pronto per domenica sera e per riprendersi il posto tra i pali dopo il breve interregno di Daniele Padelli, oggetto di critiche per alcune prestazioni non ritenute all’altezza.

Un recupero sospirato che sa di ottima notizia per Antonio Conte, il quale avrà una distrazione in meno a Torino con l’assenza di quello che fu il suo pubblico durante gli anni passati a difendere i colori bianconeri. Domenica, però, sarà un’altra storia.