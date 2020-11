Inter-Real Madrid: si lavora ad un mega scambio di mercato

Christian Eriksen ha faticato e non poco da quando è arrivato all’Inter. Il centrocampista ha trovato difficoltà a inserirsi nel sistema di gioco di Antonio Conte e le parole di Marotta fanno pensare che l’avventura del danese in nerazzurro sia già giunta al termine. Secondo quanto riporta Sky Sport Germania, tra Inter e Real ci sono già stati dei contatti per dare il via a un grande scambio: Eriksen a Madrid e Isco a Milano. Da un punto di vista finanziario i due club sono ancora lontani.

Il Real vuole 60-70 milioni di euro per Isco, Eriksen è passato dal Tottenham all’Inter a gennaio per circa 27 milioni di euro. Quindi sono ancora necessari altri colloqui tra i due club per rendere realtà uno scambio che fino a qualche giorno fa sembrava impossibile. E intanto l’agente del centrocampista spagnolo conferma la volontà del suo assistito di intraprendere una nuova avventura lontano dalla Spagna: “Isco vorrebbe provare un altro campionato. Ma non abbiamo nessuna offerta ufficiale in questo momento, restare al Real Madrid non sarà un problema“, ha detto a El Larguero.