Inter senza Sensi, in dubbio Bastoni che però ha ricevuto notizie confortanti dagli esami medici a cui si è sottoposto: al suo posto tra i tre di difesa, in caso di esclusione, dovrebbe rivedersi Dimarco. Prima da titolare per Dumfries a destra, ‘posto fisso’ per il resto della linea mediana. Conferma per la coppia Dzeko-Lautaro, Correa arma da sfruttare a gara in corso.

Più di qualche defezione per Ancelotti, privo di Alaba, Kroos e Ceballos, con Bale e Jovic acciaccati. Nel ruolo di terzino sinistro potrebbe essere confermato il 20enne Miguel Gutierrez, anche se Mendy e Marcelo scalpitano. Isco interno assieme a Modric, Benzema al centro dell’attacco con Asensio e Vinicius sugli esterni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti