Non è una partita da dentro o fuori, quello no. Ma per l’Inter di Antonio Conte la sfida con il Real Madrid sarà comunque uno snodo fondamentale per il cammino in Champions League. I nerazzurri non possono perdere, perché altrimenti si vedrebbero sfuggire dalle mani il proprio destino, dovendo poi affidarsi a complicati incastri di risultati per superare la fase a gironi. Meglio non rischiare, insomma, anche perché la squadra di Zinedine Zidane si presenta a San Siro senza elementi fondamentali come Sergio Ramos e Benzema.

L’allenatore dell’Inter però preferisce tenere alta la tensione: “Non penso che il Real possa permettersi di piangere. Mi fa sorridere che si parli delle loro assenze”.

Le probabili formazioni del match

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Vidal; Lukaku, L. Martinez. All.: Antonio Conte. A disposizione: Radu, Stankovic, Ranocchia, Moretti, D’Ambrosio, Darmian, Perisic, Sensi, Vezzoni, Nainggolan, Eriksen, Sanchez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Mariano Diaz, E. Hazard. All.: Zinedine Zidane. A disposizione: Lunin, Altube, Marcelo, Chust, Odegaard, Isco, Lucas Vazquez, Asensio, Vinicius Junior, Hugo Duro.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra). Guardalinee: Beswick e Nunn (Ing). Quarto uomo: Coote (Ing). VAR: Attwell (Ing). AVAR: Betts (Ing).