La regola è nota da tempo, ed è anche molto chiara: la UEFA non accetta le multiproprietà nelle proprie competizioni per club. Il tema torna al centro dei riflettori – sia chiaro, al momento solo per ipotesi – dopo le voci di un interesse da parte del Public Investment Fund dell’Arabia Saudita per l’Inter.

Il fondo sovrano ha infatti chiuso per l’acquisizione del Newcastle in questi giorni, e nel caso dovesse arrivare anche a controllare il club nerazzurro, sulla carta si potrebbe verificare la situazione che entrambe le squadre partecipino alla stessa competizione per club.

Condizione necessaria perché il problema si ponga è che l’Inter passi nelle mani dei sauditi e che il Newcastle, magari a seguito di una campagna di rafforzamento della rosa, scali le gerarchie in Premier League e arrivi a prendere parte alla UEFA Champions League, traguardo che i nerazzurri centrano ormai da quattro anni consecutivi.

Ma cosa dice esattamente la norma UEFA? All’articolo 5 del “Regulations of the UEFA Champions League”, si legge che «nessun club che partecipa a una competizione UEFA per club può, direttamente o indirettamente:

detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;

essere un membro di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;

essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club; o

avere alcun potere nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club.

Nessuno può essere coinvolto contemporaneamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club.

Nessuna persona fisica o giuridica può avere il controllo o l’influenza su più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club, tale controllo o influenza è definito in questo contesto come:

detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;

avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del club;

essere azionista e controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti del club; o

essere in grado di esercitare con ogni mezzo un’influenza determinante nel processo decisionale del club».

