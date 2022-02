L’Inter paga il derby. A tre giorni dalla stracittadina milanese sono arrivate oggi le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate di stop per Bastoni (per espressioni ingiuriose verso l’arbitro) e una per il tecnico Simone Inzaghi (più un’ammenda di 15mila euro per espressioni irriguardose) mentre per Lautaro Martinez una multa di 10mila euro per la lite con Theo Hernandez.

Per quest’ultimo, espulso nel finale di gara, un turno di stop e ammenda di 5mila euro. Tra le altre decisioni, per la Roma c’è da registrare la squalifica per una giornata comminata a Zaniolo.