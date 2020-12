Inter e Napoli si sfidano a San Siro per la dodicesima giornata di Serie A. La formazione di Conte viene da 4 successi di fila in campionato ed è seconda in classifica con 24 punti. La squadra di Gattuso, invece, arriva da tre vittorie consecutive ed è in terza posizione a quota 23. Il Napoli non ha ancora pareggiato dopo 11 turni. I nerazzurri hanno ottenuto 3 vittorie e un pareggio, rimediando una sconfitta nel derby contro il Milan, nelle 5 partite giocate in casa.

La partita tra Inter e Napoli è in programma allo stadio Meazza alle 20.45 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A, Sky 1 e Sky 252. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Inter-Napoli, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez. Allenatore: Conte. A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Kolarov, D’Ambrosio, Eriksen, Sensi, Wieser, Perisic, Satriano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Malcuit, Maksimovic, Hysaj, Rrahmani, Ghoulam, Elmas, Ruiz, Politano, Lobotka, Petagna.

ARBITRO: Massa di Imperia

GUARDALINEE: Meli e Alassio

QUARTO UOMO: Fourneau

VAR: Calvarese

AVAR: Del Giovane