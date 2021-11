Una sfida che può rappresentare una svolta per il campionato di Napoli e Inter. Alla ripresa della Serie A, le due squadre si ritrovano contro in uno scontro diretto fondamentale per le sorti dello Scudetto. Dopo aver pareggiato 1-1 il derby col Milan, Simone Inzaghi affronta un altro confronto diretto contro Luciano Spalletti e contro un’altra capolista. Che è reduce però da uno stop inaspettato, cioè il pareggio casalingo contro il Verona.

La partita fra Inter e Napoli si giocherà allo Stadio San Siro domenica 21 novembre alle ore 18:00, il match è valido per la 13^ giornata di Serie A.

Inter-Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming accessibile in diretta tv solo tramite una Smart TV, altrimenti basterà scaricare l’app per i dispositivi mobile oppure collegarsi al sito e accedere all’abbonamento.