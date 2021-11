Nell’Inter stringe i denti Dzeko dopo gli acciacchi accusati in Nazionale: il bosniaco potrebbe partire dall’inizio. Ok anche Barella e Lautaro, così come Bastoni. Out de Vrij, che sarà sostituito da Ranocchia al centro della difesa. Sulla destra Darmian più di Dumfries.

Napoli a San Siro in formazione tipo: Ospina ormai titolarissimo tra i pali, difesa e centrocampo intoccabili, in attacco Politano davanti a Lozano nel solito ballottaggio sulla corsia destra del tridente.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.