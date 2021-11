Secondo rigore di fila a segno per Hakan Calhanoglu che sta vivendo il suo momento migliore dall’approdo all’Inter. Il trequartista turco, dopo una prima fase di assestamento è entrato al meglio nei meccanismi di Inzaghi, acquisendo ulteriore fiducia e stima anche da parte dei compagni di squadra. L’ex milanista al termine della partita vinta contro il Napoli, ai microfoni di ‘Dazn’, ha spiegato la questione rigori: “Ne ho segnati tre su tre stamattina. Il mister ha detto che chi se la sente calcia, io me la sentivo così come contro il Milan”.

Una serata magica per Calhanoglu che sta facendo rapidamente risalire le proprie quotazioni all’interno dello spogliatoio ed anche tra i suoi nuovi tifosi. L’esultanza rabbiosa nel derby era stato un primo segnale lanciato dritto ai suoi ex supporters del Milan, e questa sera è arrivato il bis.

Il centrocampista turco infatti al termine della partita vinta col Napoli non ha esitato a saltare con grande vigore al coro “chi non salta rossonero è”. Un gesto che ha fatto esaltare ulteriormente i tifosi dell’Inter, e che probabilmente non sarà gradito da quelli del Milan.