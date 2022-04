Record di incassi e di spettatori per il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Per la prima volta dal 2020 San Siro ha infatti fatto registrare il tutto esaurito con 74.508 persone presenti sugli spalti.

Come riporta Calcio & Finanza, l’ultimo sold-out con i nerazzurri in casa risale al 9 febbraio 2020, quando per la stracittadina contro i rossoneri (vinta per 4-2 in rimonta) al Meazza arrivarono oltre 75mila spettatori.

Se non consideriamo le finali, quella di ieri è stata la partita di Coppa Italia più seguita della storia. Considerando non solo la vicinanza con le festività di Pasqua ma anche con le limitazioni comunque presenti allo stadio (tra Green Pass e mascherine) questi numeri sono significativi. Dopo il via libera alla capienza al 100% i tifosi sono tornati di corsa allo stadio e questo è un bene anche per le finanze dei club.

L’Inter ha infatti ufficializzato le cifre del botteghino: l’incasso lordo è pari a 4.156.710 euro e anche in questo caso stiamo parlando di un record assoluto, visto che in Coppa Italia non si era mai visto un incasso così alto. Il primato era detenuto dalla finale tra Juventus e Milan del 2016 (3,92 milioni di euro), seguita dai 3,87 milioni di Juventus-Napoli del 2012.