Inter-Milan: orario, dove vederla in diretta TV e probabili formazioni

Dopo la sfida tra Napoli e Atalanta scoccherà l’ora del Derby di Milano tra Inter e Milan. Quali saranno le scelte di Antonio Conte e Stefano Pioli? E quali sono i dettagli del match da sapere a poche ore dalla prima stracittadina ai tempi del Covid-19?



Dove e quando si gioca

Inter-Milan si giocherà sabato 17 ottobre 2020 allo stadio San Siro di Milano. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18.

Partita: Inter-Milan

Data: 17 ottobre 2020

Orario: 18

Stadio: San Siro

Dove è possibile vedere l’incontro

Sarà possibile seguire il match di Serie A tra Inter e Milan in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Canale tv: Sky

Streaming: Sky Go e Now Tv

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku. Lautaro Martinez.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic.