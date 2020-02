Inter-Milan, le ufficiali: Lukaku e Sanchez in attacco!

Derby di Milano, capitolo 225: a San Siro si alza il sipario sull’eterno duello tra Inter e Milan, che questa sera si incontreranno per il posticipo della 23esima giornata di Serie A. Una sfida che non ha di per sé bisogno di presentazioni, ma che dopo la sconfitta della Juventus in quel di Verona rappresenta ancora di più un’occasione d’oro per ritornare in vetta alla classifica in coabitazione coi bianconeri. Antonio Conte dovrà comunque fare i conti con le assenze di Samir Handanovic, tenuto ancora in panchina, e di Lautaro Martinez che sconta l’ultimo turno di squalifica: dopo la risposta positiva di Udine, torna tra i pali Daniele Padelli, con Conte che si affida all’inedito modulo con Romelu Lukaku unica punta ed Alexis Sanchez in appoggio, con Christian Eriksen inizialmente in panchina. Fuori anche Alessandro Bastoni per squalifica, sarà Diego Godin a comporre il terzetto con Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Antonio Candreva si riprende il posto da titolare sulla corsia destra. Sul fronte rossonero, Zlatan Ibrahimovic sarà regolarmente al suo posto in attacco, anche lui unica punta con Hakan Calhanoglu alle sue spalle e Ante Rebic esterno di centrocampo. Fischio d’inizio di Fabio Maresca alle ore 20.45.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Milan:

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lukaku.

Panchina: Handanovic, Stankovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Biraghi, Asamoah, Borja Valero, Agoume, Sensi, Eriksen, Moses, Esposito.

Allenatore: Conte.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Panchina: Begovic, A. Donnarumma, Musacchio, Gabbia, Calabria, Laxalt, Saelemaekers, Biglia, Bonaventura, Paquetà, Leao, Brescianini.

Allenatore: Pioli.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Peretti – Paganessi. Quarto uomo: La Penna. Var: Mazzoleni, assistente Schenone.