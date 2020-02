Ecco la probabile formazione dell’Inter in vista del derby contro il Milan di questa sera. In difesa, secondo La Gazzetta dello Sport, non ci sarà Godin ma D’Ambrosio nella linea a tre al posto dello squalificato Bastoni. Candreva e Young saranno gli esterni nel centrocampo a 5 con Barella, Brozovic e Vecino. In avanti, alle spalle di Lukaku tocca ad Eriksen.

INTER (3-5-1-1): Padelli; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Eriksen; Lukaku.