Dopo 10 anni, riecco l’Inter in un ottavi di Champions League. Era dai tempi di Ranieri che i nerazzurri non arrivavano a giocarsi un turno a eliminazione diretta nel massimo torneo per club a livello europeo. I campioni d’Italia sono in fiducia, consapevoli della propria forza ma anche dei propri limiti. Il Liverpool è certamente tra le migliori tre squadre d’Europa, parte favorito, ma Handanovic e compagni non intendono recitare il ruolo di agnello sacrificale.

QUI INTER – Inzaghi può sorridere: recupero fondamentale quello di Bastoni, tornato a tempo di record dopo il brutto infortunio alla caviglia subito appena una settimana fa contro la Roma. L’ex atalantino dunque ritrova una maglia in difesa a fianco di Skriniar e De Vrij. Un cambio obbligato in mezzo al campo, dove Barella deve scontare il primo dei due turni di squalifica: Vidal in vantaggio su Gagliardini, mentre Vecino anche ieri non si è allenato in gruppo e non sarà tra i convocati (infiammazione del ginocchio sinistro). Confermatissimi Dumfries e Perisic sugli esterni, mentre il grande dubbio è in attacco dove Lautaro, Sanchez e Dzeko si contendono i due posti: il Toro dovrebbe certamente iniziare la gara, mentre è sfida aperta tra il cileno e il bosniaco. Ok Caicedo, ai box, oltre a Vecino, restano Gosens e Correa.

QUI LIVERPOOL – Nessun problema per Klopp, che ha già riabbracciato senza problemi Mané e Salah, reduci dalla Coppa d’Africa, e con il Burnley ha ritrovato pure capitan Henderson. Un paio di dubbi per il manager tedesco: Thiago Alcantara pare certo di una maglia, quindi è sfida tra Henderson e Keita a centrocampo, mentre in attacco apertissimo il ballottaggio tra Diogo Jota e Firmino. Per il resto, dentro i soliti noti nel consueto 4-3-3. Unico assente il belga Origi.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Sangalli, Sanchez, Caicedo.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Barella (2).

Indisponibili: Gosens, Correa, Vecino.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Mané.

Panchina: Kelleher, Konaté, Gomez, Tsimikas, Keita, Milner, Elliott, Jones, Oxlade-Chamberlain, Luis Diaz, Minamino, Firmino.

Allenatore: Klopp.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Origi.