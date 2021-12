Due sorteggi di Champions League nella stessa giornata. Non era mai accaduto, visto e considerando come il primo fosse andato sempre bene. Il caos stavolta è invece piombato nella cerimonia, portando la UEFA a far ripetere lo stesso in seguito agli errori e alle lamentele di diversi club.

Nel sorteggio originale l’Inter avrebbe dovuto confrontarsi con l’Ajax, mentre la Juventus con lo Sporting Lisbona: tutto da rifare però e nuove squadre da affrontare per nerazzurri e bianconeri nei prossimi mesi.

Inzaghi se la vedrà contro Klopp e il Liverpool, Allegri contro il Villarreal che ha eliminato l’Atalanta nell’ultima gara dei gironi di Champions League.

Cambia tutto, ad eccezione della confermata Chelsea-Lille: il Bayern passa dall’Atletico Madrid al Salisburgo, mentre gli austriaci in precedenza avrebbero affrontato il Liverpool. Lo Sporting Lisbona, inizialmente contro la Juventus, sfiderà il Manchester City. L’Ajax dimentica l’Inter e se la vedrà contro il Benfica.

Promette battaglia il Real Madrid, dopo la mancata conferma da parte dell’UEFA del match contro il Benfica, visto che il caos era iniziato proprio dopo il sorteggio tra spagnoli e lusitani: il nuovo sorteggio vedrà Ancelotti contro Messi e il PSG.

GLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE 21/22

SALISBURGO-BAYERN MONACO

SPORTING LISBONA-MANCHESTER CITY

BENFICA-AJAX

CHELSEA-LILLE

ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED

INTER-LIVERPOOL

JUVENTUS-VILLARREAL

REAL MADRID-PSG