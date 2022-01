Inzaghi lancia Vidal a centrocampo con Barella e Brozovic, mentre sugli esterni Dumfries e Perisic sono in vantaggio sulla concorrenza. Davanti ad Handanovic i soliti Skriniar, De Vrij e Bastoni, in attacco Sanchez e Correa si giocano un posto al fianco di Lautaro Martinez. In panchina si rivede Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.