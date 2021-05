La telenovela infinita sembra aver imboccato il rettilineo finale. Lautaro Martinez è pronto a rinnovare il proprio contratto con l’Inter. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su quanto accaduto negli ultimi mesi: il club nerazzurro a fine gennaio aveva sostanzialmente trovato un accordo con l’argentino – senza firme, quelle erano state rimandate a fine stagione – per un adeguamento a 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, fino al 2024. Le parti avevano convenuto di eliminare la clausola rescissoria da 111 milioni. Tutto bene, se non che nelle settimane successive Lautaro ha rotto con i vecchi agenti, Alberto Yaque e Rolando Zarate, i due che avevano seguito la trattativa del rinnovo con Beppe Marotta e Piero Ausilio. Tra i motivi della rottura la gestione dei diritti d’immagine del Toro. Lautaro nel frattempo si è affidato alla FootFeel, l’agenza del procuratore spagnolo Alejandro Camano, che all’Inter conoscono bene.

Ausilio a Sky ha confermato la volontà del club di rinnovare il contratto al proprio attaccante. L’incontro tra il club nerazzurro e Camano andrà a scena a breve: non passeranno troppi giorni. Se l’Inter fa questo passo, vuol dire che i dirigenti hanno avuto l’autorizzazione della proprietà a procedere. E, secondo punto, un rinnovo di questi tempi, ovvero alle porte del mercato estivo, è il segnale che non c’è la volontà di mettere il calciatore sul mercato. Cifre? L’Inter non si discosterà dall’offerta di gennaio, la base sarà identica e in linea con i tempi attuali.