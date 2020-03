Inter la più penalizzata con il nuovo calendario?

Campionato falsato? Per molti è ormai così. La Gazzetta dello Sport prova a frenare il pessimismo, ma ammette che il torneo “è parecchio condizionato”. Gli effetti dell’emergenza coronavirus si fanno vedere tutti e pesanti anche nel mondo del calcio: tra calendari scomposti e gare a porte chiuse, il volto della Serie A 2019-2020 non è più lo stesso.

Il quotidiano, senza entrare nelle polemiche particolari, sottolinea la disparità di situazione tra i vari club. C’è chi ci guadagna e chi ci rimette. Tra chi sorride c’è senz’altro la Lazio, senza coppe e prima in classifica con tutte le gare disputate. Sicuramente molto bene anche l’Atalanta, che avrà tempo per preparare il match di Valencia e poi giorni di stacco fino alla sfida coi laziali, che originariamente doveva invece giocarsi sabato. Surreale, al contrario, la situazione dell’Inter, che per la Gazzetta è la più penalizzata. “Ha due partite da recuperare, non una come la Juve – si legge -. Sfidare la banda Sarri a porte chiuse le dà un piccolo vantaggio. Ma col senno di poi, per i nerazzurri sarebbe stato meglio giocarla prima, questa benedetta madre di tutte le partite. Perché a oggi non si trova la data per recuperare la gara con la Samp. I rinvii della semifinale di Coppa Italia rendono ancora più caotico il percorso. In un eventuale rush finale pieno di impegni, Conte e i suoi potrebbero pagare dazio”. E potrebbe non esserci una data per i tre recuperi, a meno di magheggi a oggi non programmati. La stessa Juve, peraltro, avrà un calendario parecchio affollato. Ma mai quanto i nerazzurri.