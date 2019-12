Inter-Kulusevski: due contropartite per il Parma

L’Inter sta puntando sempre più forte su Dejan Kulusevski, uno dei giocatori rivelazione della serie A, che ad appena 19 anni sta esplodendo a Parma. I nerazzurri sono vicini ad un accordo con l’Atalanta per il cartellino del giocatore (si parla di circa 40 milioni di euro), e stanno pensando ad una sorta di indennizzo per il club crociato, che in estate si era accordato con la Dea per il prestito dello svedese fino al prossimo giugno.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Parma potrebbe ricevere in cambio Federico Dimarco, che ha vestito il gialloblu nella scorsa stagione, e l’attaccante dell’Atalanta Musa Barrow, alla ricerca di spazio. Il ds del Parma Faggiano ha ribadito più volte di voler tenere il giocatore fino al termine della stagione: si vedrà nei prossimi giorni se le contropartite proposte lo convinceranno a cambiare idea.