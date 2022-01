Inter-Juventus dove vederla: Rai o Mediaset?

Inter e Juventus si affrontano in gara unica per la Supercoppa Italiana: tutto sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Derby d’Italia stavolta vale la Supercoppa Italiana, trofeo in palio tra Inter e Juventus che si affrontano al ‘Meazza’ di Milano in gara unica. A sfidarsi, come sempre, sono i campioni d’Italia in carica e la squadra che ha vinto l’ultima edizione della Coppa Italia.

L’albo d’oro della competizione vede la Juventus al primo posto con 9 successi, l’ultimo nella scorsa stagione quando i bianconeri allenati da Pirlo hanno battuto il Napoli. L’Inter invece ha vinto il trofeo 5 volte.

• Partita: Inter-Juventus

• Data: mercoledì 12 gennaio 2022

• Orario: 21.00

• Canale TV: Canale 5

• Streaming: Mediaset Play

Nel precedente tra le due squadre in campionato, giocato lo scorso ottobre, è finità in parità con vantaggio nerazzurro firmato da Dzeko e pareggio nel finale con rigore di Dybala.

In questo articolo troverete tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove seguirla in tv e in streaming.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella; Perisic, Dzeko, Lautaro. All Inzaghi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Dybala. All. Allegri.