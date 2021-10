Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus si gioca domenica 24 ottobre 2021: la gara si giocherà in un San Siro quasi colmo, visto il 75% dei tifosi presenti, alle ore 20:45.

Telecronaca DAZN di Inter-Juve affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini in cabina di commento.

Inzaghi ha il dubbio Calhanoglu, alle prese con un problema alla caviglia anche se in recupero: in alternativa fiducia a Vidal. In attacco c’è Lautaro con Dzeko, sulle fasce Darmian e Perisic. In mezzo Brozovic e Barella, davanti ad Handanovic spazio per Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Allegri pronto a proporre Danilo, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro, con Szczesny in porta. De Ligt verso la panchina. Sulle fasce Cuadrado e Bernardeschi, in mezzo Bentancur e Locatelli. Occhio però ad Arthur. In avanti, oltre all’imprescindibile Chiesa, uno tra Morata e Kean. Dybala, recuperato, dovrebbe partire dalla panchina.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata.