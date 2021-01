HANDANOVIC 6.5 – Quando viene chiamato in causa si fa trovare presente. Stilisticamente, magari, non eccelso. Ma efficace.

SKRINIAR 7 – Sempre più a suo agio nella difesa a tre, ne viene a capo senza particolari patemi. Fa sentire la fisicità.

DE VRIJ 7 – Dall’alto della consueta saggezza, detta i tempi al reparto. Mentalità e classe. Insomma, leader.

BASTONI 7.5 – Bene nei compiti di marcatura, ma anche in termini di personalità. Il ragazzo, ormai, è una certezza a tutti gli effetti. Assist.

HAKIMI 7 – Ara la fascia destra con veemenza e qualità, trovando – il più delle volte – la giocata redditizia.

BARELLA 8 – Anima, cuore. E molto altro. Fa tutto e bene, rendendosi a tratti persino commovente. La chiude.

BROZOVIC 6.5 – Prova la conclusione dalla distanza e, in generale, non si avventura in dinamiche pericolose. Lucido.

VIDAL 7.5 – Dopo la prima rete in assoluto trovato con la maglia dell’Inter in Coppa Italia, il cileno si conferma pochi giorni dopo anche in campionato. Come? Punendo la ex squadra. (77’ GAGLIARDINI – S.V.)

YOUNG 6.5 – Rispetta alla lettera il piano gara, dando una grossa mano in fase difensiva. (72’ DARMIAN 6.5 – Non sfigura).

LUKAKU 7 – Si sacrifica in funzione della coralità, facendosi trovare sempre pronto in termini di sponde.

LAUTARO 6 – Sbaglia, a più riprese, l’appuntamento con la rete. E non è poco. (86′ SANCHEZ – S.V.)