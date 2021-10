Colpo di scena per la Supercoppa italiana: secondo La Gazzetta dello Sport, si sta concretizzando, in queste ore, l’ipotesi che Inter-Juventus venga disputata in Italia. “L’ufficialità dovrebbe arrivare già in questa settimana. Va ricordata la situazione: la Lega di Serie A ha un contratto firmato con l’Arabia Saudita che prevede lo svolgimento di un’altra edizione di Supercoppa a Riyad. C’era una data che i rappresentati sauditi avrebbero dovuto rispettare per esercitazione l’opzione già in questa stagione. Non l’hanno fatto in tempo, così la Lega – e dunque Inter e Juventus — si sono sentiti liberi di decidere in autonomia”, spiega il quotidiano.

Al momento, dunque, si sta riflettendo sia sul luogo che sulla data. L’opzione più valida, al momento, è il 5 gennaio anziché il 22 dicembre e San Siro rappresenta “lo scenario ideale per il trofeo, anche per motivi a un incasso potenzialmente molto ricco”. Inter e Juve dialogano da settimane e si avvicina il momento della decisione finale. Qualora fosse confermato il 5 gennaio, andrebbe a slittare anche il calendario: il 6, infatti, è in programma Juventus-Napoli e nella stessa giornata di campionato c’è Bologna-Inter. “Le due partite sarebbero recuperate più avanti, tenendo anche presente che a gennaio entra in scena anche la Coppa Italia, con l’ingresso delle big dagli ottavi (12 e 19 gennaio). Un sudoku di non semplice soluzione, a cui sta lavorando la Lega”, chiosa La Gazzetta.