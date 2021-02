Nello studio di “Ne parliamo il lunedì”, Diego Armando Maradona Jr, ha rivelato di aver visto Inter-Juve del 2018 in compagnia del padre. La partita aveva scatenato forti polemiche per la direzione arbitrale di Orsato, in particolare per il mancato secondo giallo a Pjanic.

Maradona Jr ricorda: “Su quell’immagine voglio svelarvi una cosa. Vidi quella partita a Dubai con papà: la Juve stava soffrendo tantissimo, lui si è girato e mi ha detto: ‘Vedrai che ora trovano il modo di farla vincere alla fine…’ E così è andata. Non ci credevo, vedeva le cose prima di noi: noi siamo umani e lui era un extraterrestre”.