In crisi di risultati e con il tecnico Koeman a rischio, il Barcellona in estate potrebbe cambiare ulteriormente la propria rosa. Tra i calciatori che potrebbero andare via c’è anche Marc ter Stegen. Il portiere tedesco non sta vivendo una grande stagione e dalla Spagna rilanciano l’ipotesi di un addio a giugno. L’ex Borussia ha un contratto fino al 2025 con ingaggio da circa cinque milioni di euro a stagione.

La sua valutazione si aggira intorno ai quaranta milioni di euro e il suo nome potrebbe tornare buono anche per la Serie A.