La sosta per le Nazionali è da sempre considerata un problema dai club di Serie A. E a tenere banco sempre di più quest’anno sono le qualificazioni delle squadre sudamericane ai prossimi Mondiali.

L’Inter ha due attaccanti dell’Argentina, Lautaro Martinez e Joaquin Correa, e potrebbe non averli nella sfida del 16 ottobre all’Olimpico contro la Lazio. Ma come riporta La Repubblica, nel caso in cui la Nazionale albiceleste si dovesse qualificare in anticipo per Qatar 2022 dopo le sfide con Paraguay e Uruguay, allora uno dei due centravanti potrebbe rientrare prima a Milano.

La dirigenza nerazzurra sta lavorando per ottenere questa concessione dall’Argentina e convincere il ct Lionel Scaloni. Il terzo match della Seleccion con il Perù si giocherà nella notte italiana fra il 14 e il 15 ottobre. E rimanendo in Nazionale Lautaro e Correa tornerebbero a Milano il giorno stesso di Lazio-Inter.