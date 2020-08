Inter-Getafe, probabili formazioni: fuori Eriksen e Skriniar!

Tutto in una notte. Non c’è slogan migliore per presentare la gara che l’Inter andrà ad affrontare stasera contro l’ostico Getafe, avversario da superare per accedere alla Final Eight di Europa League e candidarsi prepotentemente per la vittoria della coppa.

Marcia d’avvicinamento resa infuocata dalle dichiarazioni al vetriolo di Antonio Conte nella pancia del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo: attacco diretto alla società, accusata di aver offerto scarsa protezione a lui e ai giocatori, e via alle ipotesi di separazione al termine della stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-GETAFE

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

GETAFE (4-4-2): Soria; Damian Suarez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Mata, Molina.