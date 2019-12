Inter-Genoa: le probabili formazioni, orario e come vederla in tv

Le probabili formazioni di Inter-Genoa, match della diciassettesima giornata di Serie A 2019/2020. Le due squadre scenderanno in campo nella cornice dello Stadio San Siro alle 18:00 di sabato 21 dicembre per obiettivi diversi: l’ex di turno Thiago Motta cerca punti salvezza, Conte vuole ripartire dopo il passo falso di Firenze. Sky Sport trasmetterà la partita in diretta tv mentre Sky Go vi permetterà di seguirla in streaming.

INTER – Squalificati Brozovic e Lautaro. Dovrebbe farcela Gagliardini a recuperare mentre in attacco è ballottaggio tra Esposito e Politano.

GENOA – Spazio al 3-5-2 con Pinamonti e Pandev sul fronte offensivo. A rifornirli ci penseranno Ghiglione e Pajac sulle corsie laterali.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Gagliardini, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku

Ballottaggi: Esposito 55% – Politano 45%

Indisponibili: Barella, Sanchez, Sensi

Squalificati: Brozovic, Lautaro

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pinamonti, Pandev

Ballottaggi: Pajac 60% Ankersen 40%

Indisponibili: Zapata, Lerager, Kouamé

Squalificati: –