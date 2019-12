Inter-Genoa, avanza l’ipotesi Skriniar a centrocampo. Esposito e Agoume verso una chance

Quattro presenze in due e nessuna da titolare con 36′ complessivi. Sebastiano Esposito e Lucien Agoume hanno finora visto la Serie A solo di striscio, complice la giovanissima età di entrambi (sono nati nel 2002) ma date le diverse defezioni in vista di Inter-Genoa potrebbero essere scelti da Antonio Conte. “Non è detto partano titolari, anche se hanno buone chance, quasi scontato invece un loro impiego durante il match contro i rossoblù dell’ex Thiago Motta che vale il primo posto in classifica – scrive il Corriere della Sera – L’emergenza in casa Inter, obbliga il tecnico a fare di necessità virtù. Senza Lautaro squalificato, in attacco Esposito si gioca il posto con Politano, non proprio impeccabile nelle occasioni in cui è entrato. A centrocampo Agoume potrebbe avere una chance, tanti sono in una condizione precaria e non ancora pronti per giocare un match intero. Gagliardini e Sensi hanno una mezzora nelle gambe, Borja Valero è a forte rischio, Brozovic squalificato, Barella infortunato, Asamoah out fino a gennaio inoltrato. Di fatto l’unico senza acciacchi è Vecino, vista l’emergenza si fa strada l’ipotesi di avanzare Skriniar a centrocampo”.

L’emergenza dovrebbe essere meno evidente a gennaio, ma resta la necessità per Conte di avere rinforzi a gennaio. “Potrebbe avere il suo pupillo Arturo Vidal. Il cileno è in rotta con il Barcellona. Ha lasciato infuriato la rifinitura prima del Clasico (anche se poi è entrato), quando il tecnico Ernesto Valverde gli ha comunicato che sarebbe andato in panchina. Una bufera che spinge il giocatore verso l’Inter. Gli altri obiettivi restano due giocatori del Chelsea: l’esterno sinistro Marcos Alonso e l’attaccante Olivier Giroud”.