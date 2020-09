Inter-Fiorentina si disputerà la sera di sabato 26 settembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d’inizio della partita, che sarà la 165ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

L’anticipo serale del sabato, Inter-Fiorentina, sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Fiorentina sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martinez.