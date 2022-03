Continua il pressing dell’Inter per arrivare al più presto a Gleison Bremer. Il club nerazzurro ha infatti incontrato di nuovo gli agenti del difensore brasiliano, ma prima di affondare in modo decisivo occorrerà vendere Stefan De Vrij per circa 25 milioni di euro. Per poi dirottare l’incasso sul centrale del Torino: “L’Inter oggi non sa se potrà investire quella cifra per un difensore e se avrà bisogno di farlo – se De Vrij non andasse via, resterebbero lui, Skriniar e Bastoni come titolari -, ma ha voluto ribadire all’entourage di Bremer il forte interesse già manifestato negli scorsi mesi, fin dall’autunno scorso.

Bremer sarà infatti uno dei gioielli del prossimo mercato, su di lui ci sono tutti i top club italiani (Milan se non dovesse chiudere per Botman, ma anche Juventus e Napoli hanno segnato il suo nome sui propri taccuini) e l’Inter ha evidentemente voluto far capire una volta di più la propria posizione al giocatore che nello scacchiere di Inzaghi potrebbe agire sia da centrale al posto di De Vrij, che da “braccetto” di destra con Skriniar spostato in mezzo”, scrive il quotidiano.